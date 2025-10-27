タモリ（80）がMCを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」の最新作「列島を襲う令和のクマ緊急総力特集！〜ヒトと共生はできるのか？徹底検証〜」が、11月7日午後8時から放送される。今回は、タモリが北海道へ渡り、クマをあらゆる角度から学ぶ。のぼりべつクマ牧場でクマと対面したタモリは、嗅覚や記憶力に優れているなど、超ハイスペックなクマの生態を知り大いに驚く。ヒグマ博物館で人間とクマの関係の歴史を学び、