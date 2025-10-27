阪神はソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦（２６日、みずほペイペイ）に１―１０で完敗。先発のデュプランティエが２回途中まで６安打７失点と大炎上し、大勢は試合序盤で決した。本紙評論家の伊勢孝夫氏は８月９日のヤクルト戦（京セラ）以来、２か月以上も公式戦から遠ざかっていた助っ人右腕の?ぶっつけ起用?を疑問視。「シリーズの流れが変わってしまう恐れもある」と指摘した。【新ＩＤアナライザー