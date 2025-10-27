女優でタレントの熊切あさ美（45）が26日、アンバサダーを務める千葉県鴨川市の「鴨川市緑の保全活動プロジェクト広げよう煌めく緑未来へと第4回さくらフェス」に参加した。“鴨川を日本一のヤマザクラの地にしよう”と、毎年1000本ずつの植樹を行っている。2年連続参加の熊切は、鴨川市総合運動施設で佐々木久之市長（55）らと植樹。「昨年、私が植えたヤマザクラも、まだ細い木ですが1輪だけ咲いてくれました」と確かめ