オリックス・阿部翔太投手（３２）が２６日、サイドスローに挑戦中であることを明かした。５年目の今季は６月１０日に出場選手登録を抹消され、その後は再昇格を果たせずシーズンを終了。秋季練習中に岸田監督ら首脳陣と面談のうえ「２年連続で結果も出ていない。不安もあるけど、このままじゃいけない」と大きな決断を下した。２３年には自己最多の４９試合に登板したが、直近２年の登板試合数は１７、１６と減少。「何かを変