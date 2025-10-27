巨人の坂本勇人内野手（３６）が２６日、Ｇ球場で自主練習を行い、今季限りで現役を引退した長野久義外野手（４０）から託された日本一奪還への決意を語った。“サカチョー”として、チームをけん引した盟友を「勝手にライバルだと思っていた」と表現。ともに主力として活躍した１２年の日本一を経験する現役唯一の選手となったが「まだまだ頑張らないといけない」と、自らを奮い立たせた。盟友への惜別の思いがこみ上げた。今