◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）城西大が２時間３分２８秒で２０００年以来２５年ぶり３度目の優勝を飾った。１区の本間香（きょう、１年）の区間新記録から首位を走り続け、５区の本沢美桜（２年）で３位に後退も、トップと１分１７秒差で迎えた最終６区で主将の金子陽向（ひなた、４年）が区間新記録の猛追。ラスト約１キロで大東