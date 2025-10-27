◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は、みずほペイペイドームで第２戦が行われ、ソフトバンクが阪神を下し、１勝１敗のタイに戻した。１点を追う初回に栗原の適時打で追いつき、続く山川穂高内野手（３３）の右翼フェンス直撃の２点二塁打で勝ち越し。２回は両チーム通じて今シリーズ（Ｓ）１号となる山川の３ランなどで一挙６点を