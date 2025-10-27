京都５Ｒの２歳新馬（芝１８００メートル）で４人組ロックバンド「ＧＬＡＹ」のボーカルＴＥＲＵが名付け親になっているテルヒコウ（牡）が鮮やかに逃げ切った。勝ちタイムは１分５０秒５。セレクトセールで５億９０００万円と国内市場２位の高額で落札されたエムズビギンは上がり最速の脚で差を詰めたが、２着に敗れた。道中は単騎先行で、前半５ハロン６４秒４の超スローに持ち込んだ。ためが利いたぶん、直線でも上がり３ハ