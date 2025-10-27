自らの性暴力被害をテーマにしたドキュメンタリー映画『Black Box Diaries』をめぐり、承諾を得ずに撮影・使用された映像が含まれていた件について、監督であり映像ジャーナリストの伊藤詩織氏が25日、自身の公式サイトに謝罪文を掲載した。対象となったタクシー運転手の映像は無断で撮影されたものであることを認め、当事者やその家族に不快な思いを与えたとして謝罪した。【動画】伊藤詩織監督作品について問題点を指摘する弁