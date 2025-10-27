ダニエル・K・イノウエ空港付近を走るハワイ・ホノルルの鉄道「スカイライン」。10月の延伸で空港駅が開業した（記者撮影）【よくわかる図と写真はこちら】▶空港を通る第2期区間が開業したハワイ・ホノルルの鉄道「スカイライン」の路線と延伸の計画は？▶住宅開発が進む沿線や延伸予定区間の現状▶バスとの乗り継ぎが改善された駅の様子など10月16日（現地時間）、ハワイ・ホノルルを走る鉄道路線「Skyline（スカ