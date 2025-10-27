◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）単独首位で出たメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、1ボギーの67で回り、大会新記録となる通算25アンダーで優勝し、今季、通算とも4勝目を飾った。2位と11打差は4日間大会でのツアー歴代最大差で、4日間大会で初日から首位を守る今季2度目の完全優勝も史上初の快挙と