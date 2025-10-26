NMB48の元メンバーで、現在はグラビアで大人気の本郷柚巴が3rd 写真集を12月10日に発売。今回本作より先行カット第 3 弾が公開された。 今回公開されたのは、少し曇り空のバンクーバーの朝、ホテルの部屋で寝起きの彼女を撮影したもの。グラビアの撮影を始めてから、すっぴん姿を見せるのは初めて。そしてこれまでにないセクシーな姿を見せている。 また、港で楽しげな姿も届ける。写真集では、さらに驚くようなログインして続きを