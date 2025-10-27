札幌・手稲警察署は2025年10月27日、札幌市手稲区の会社員の男（36）を暴行の疑いで逮捕しました。男は2025年10月26日午後11時20分ごろ、自宅で交際相手の女性（38）の胸ぐらを掴んで押し付ける暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと近所の住民から「女性の悲鳴や男の怒鳴り声が聞こえる」と警察に通報がありました。男は容疑を認めていて、警察は口論から事件に発展したとみて、当時の状況を詳しく調べています。