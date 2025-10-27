¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼NOBUTAGROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î26ÆüÊ¼¸Ë¸©¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ëº£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼çÀï¾ì¤òÃÖ¤¯´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ç3¥Ü¥®¡¼¤È¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢11ÈÖ¤«¤é5Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±¤¸02Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÍ¥¾¡¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î»Ä¤ê4Àï¤Ë¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ºòÇ¯2°Ì¤Ë