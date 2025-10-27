高市総理は、マレーシアでの一連の日程を終えました。就任後初めての外国訪問の成果と課題について、同行した官邸キャップ・中島哲平記者の報告です。「世界に咲き誇る日本外交を取り戻す」と決意を語り、本格的な外交デビューを果たした高市総理ですが、この後も重要な外交日程が続きます。高市総理「各国の首脳との間で、今後の協力の基礎となる信頼関係をしっかり構築することができた」今回の日ASEAN首脳会議で、高市総理は、