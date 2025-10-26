見た目からぬくもりを感じさせるふわふわ素材のアイテムは、空気が冷え込む秋冬に持ちたくなる存在。今回は、持つだけでおしゃれ気分が盛り上がりそうなふわふわバッグを【ZARA（ザラ）】から紹介します。フェイクファーを大胆に使用したハンドバッグやバケットバッグは、コーデに一点投入で華やかでリッチなムードをプラスしてくれるはず。ぜひビビッときたお気に入りをお迎えしてみて。 メタルチェーン