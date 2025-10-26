秋冬のおしゃれを格上げするなら、足元から変えてみて。【GU（ジーユー）】のブーツは高見えする素材感とシルエットで、大人女性の着こなしをアップデートできそう。今回は脚のラインをきれいに見せてくれそうなブーツを厳選。履き心地も重視した工夫が施されており、活躍すること間違いなさそうです。 今季大人が頼りたい優秀ブーツはこれ！ 【GU】「ウルトラストレッチヒール