◇58キロ契約ノンタイトル10回戦亀田京之介―ジョンリール・カシメロ（2025年10月25日キルギスビシュケク・アリーナ）亀田三兄弟のいとことして知られる亀田京之介が、元世界3階級制覇王者を撃破する金星を挙げた。序盤はカシメロの打ち終わりに有効打を狙い、スタミナで勝る後半にペースを握った。最終10回は相手が右目から流血するなど、内容でも上回る3―0判定勝利。勝利者インタビューで「（カシメロは）想定内。