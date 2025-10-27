◇明治安田J1第35節湘南0ー1福岡（2025年10月26日ベススタ）明治安田J1リーグは2試合が行われ、湘南は福岡に0―1で敗れ、18位以下が確定し、J2降格が決まった。湘南は17年以来9年ぶりJ2降格が決まった。引き分け以下なら降格の状況で守勢に回り、終盤にPKで失点した。5月中旬からJ1歴代ワースト3位タイの19試合勝ちなし。22歳で主将を務めるFW鈴木章は涙にくれ、就任5年目の山口監督は「全部の責任は自分にある」と話し