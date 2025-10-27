プレミアリーグ第9節が26日に行われ、エヴァートンとトッテナム・ホットスパーが対戦した。昨シーズンは17位と低迷したトッテナムは今夏にトーマス・フランク監督を招へいし、モハメド・クドゥスやシャビ・シモンズら即戦力を確保。ここまで4勝2分2敗と白星が先行しているが、直近の公式戦5試合では1勝3分1敗と勝ち点の取りこぼしが目立つ。今節アウェイで対戦するのはエヴァートン。今シーズンはマンチェスター・シティからレ