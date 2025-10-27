お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34歳）が、10月26日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。“お笑いを目指したきっかけ”について語った。番組は今回、すがちゃんと、カカロニの栗谷（36歳）、リンダカラー∞のDen（31歳）がトークを展開。それぞれがお笑いを目指したきっかけについて話していく。その中で、すがちゃんは「山形でずっと18歳までいて。めっちゃお笑い好き、でもそ