子供は誕生から成長していく過程で、色々な親族の特徴が出たり、顔立ちがコロコロ変わることもありますよね。そんな成長の様子を素直に喜べずモヤモヤするのは……筆者の知人S子さんの話をお届けします。 孫は義妹にそっくり！ S子さんには幼稚園に通う5歳の娘A子ちゃんがいます。A子ちゃんが生まれた時、義両親はその顔を見るなり、「Y子（S子さんの夫の妹）にそっくりだ！」と喜びました。 その後も成長を追うごとに、「や