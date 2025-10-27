少年忍者の織山尚大（２１）が、舞台「エクウス」（来年１月下旬、東京グローブ座）に主演することが２６日、分かった。１９７３年に英ロンドンで初演され、「演劇史に残る衝撃作」として各国で上演されてきた名作。織山は、６頭の馬の目をフォークで突くという異常な事件を起こす１７歳の少年を演じる。舞台主演は約３年ぶり。グローブ座で座長を務めるのは初めてで「感謝の気持ちでいっぱい」と歓喜。難役にも「舞台上で肌