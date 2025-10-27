大手芸能事務所「スターダストプロモーション」が新たな才能を発掘する「第４回スター☆オーディション」の最終選考会が２６日、都内で行われ、東京都の中学２年・山中島世夏（やまなかじま・せな）さん（１４）、沖縄県の中学２年・岩瀬夕由（いわせ・ゆうゆ）さん（１４）がグランプリに輝いた。応募総数１万２４５８人の中から選ばれた原石。２人は「緊張しました…」と声をそろえたが、最終選考会では堂々とした振る舞い