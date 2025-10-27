ジュニア内グループ・少年忍者の織山尚大が2026年1月下旬より東京・東京グローブ座、2月中旬に大阪・サンケイホールブリーゼにて上演される舞台『エクウス』で主演を務めることが27日、発表された。【写真】クールな表情の少年忍者・織山尚大＆黒田光輝本作は、ピーター・シェーファーの戯曲。実際に起きた事件をもとに描かれており、表面的には異常犯罪を描きながら、人間の心の闇と情熱を真正面から捉えた心理劇の傑作です。