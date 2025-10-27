元NMB48本郷柚巴（ゆずは＝22）の、12月10日発売となる3rd写真集（タイトル未定、講談社）から26日、先行カット第3弾が公開された。今回公開されたのは、今まで誰も見たことがない“圧倒的ゆずボディー”を解放した衝撃カットという。少し曇り空のバンクーバーの朝、ホテルの部屋で寝起きの本郷を撮影。グラビアの撮影を始めてから、すっぴん姿を見せるのは初めてで、ここまでのセクシーカットも初公開という。もう1枚は、港で楽し