元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、10月26日に放送されたバラエティ番組「松岡の北の夕飲み」（北海道文化放送）に出演。“一番最初に買ったファミコンソフト”について語った。「松岡の北の夕飲み」は、北海道生まれの松岡が、北海道のウマい食と酒を求めて街を歩き、北海道民ともふれあう、北海道尽くしの“飲み歩きバラエティ番組”。4週連続の3週目となる今回は、松岡にとっては“未開の地”だった、白石エリアを初訪問した。その