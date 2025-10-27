【ラ・リーガ第10節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 2-1(前半2-1)バルセロナ<得点者>[R]キリアン・ムバッペ(22分)、ジュード・ベリンガム(43分)[バ]フェルミン・ロペス(38分)<退場>[バ]ペドリ(90分+10)<警告>[R]フェデリコ・バルベルデ(23分)、ディーン・ハイセン(57分)、アンドリー・ルニン(90分+11)、エデル・ミリトン(90分+11)[バ]ペドリ2(42分、90分+10)、フェルミン・ロペス(90分+9)観衆:78,107人