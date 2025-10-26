スタイリスト金子夏子が企画するスキーをテーマにしたポップアップイベント「SKI POP UP 夏子の部屋」が代々木のhako galleryで開催される。期間は11月7日から9日まで。 【画像をもっと見る】 「SKI POP UP 夏子の部屋」は、金子が趣味として10年以上続けているスキーをテーマにしたイベント。昨年の10月に初開催され、今回が二度目となる。会場では、新作スキーウェアの展示と試着会を実施。「ホグロフス（Haglöfs）」