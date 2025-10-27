オープニングトークスペシャルウイークということで元気よく行きたいところですが、今週の岡田師匠の第一声は「柴田くんが疲れてる」でした。※このフレーズは年末に掛けて増えていくのですが、すでに出ているという事は2025年の年末は柴田ぐったり英嗣の可能性があります。オープニングトークのテーマは先日行われた「プロ野球ドラフト特番」にしばんちゃんは出演しており、疲れの原因