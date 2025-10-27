プレミアリーグ第9節、アーセナルとクリスタル・パレスが対戦し、アーセナルが1-0と勝利を収めた。古巣対戦となったMFエベレチ・エゼがセットプレイの流れから見事なミドルシュートを突き刺し、チームはリーグ4連勝で首位を堅持している。この試合では、ピッチ外で意外な人物がファンの注目を浴びている。スタンドに現れたのは、アメリカのロックバンド、ボン・ジョヴィのリーダーでありヴォーカルのジョン・ボン・ジョヴィその人