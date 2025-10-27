プレミアリーグ第9節、首位アーセナルはクリスタル・パレスをホームに迎えた。ボールを握るアーセナルと、非保持からカウンターを狙うパレスという構図。パレスは最前線のマテタの強さ、キープ力を頼みに少ないチャンスをうかがう。パレスの組織的な守備に手を焼くアーセナルは、なかなか決定的な形に持ち込むことができない。パレスはたびたび良いところでボールを奪って鋭いカウンターに移っており、保持率は圧倒的にアーセナル