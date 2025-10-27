【プレミアリーグ第9節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 1-0(前半1-0)クリスタル・パレス<得点者>[ア]エベレチ・エゼ(39分)観衆:60,103人└アーセナルは10番エゼが古巣相手に豪快ボレー弾! 鎌田先発出場のパレスは不発に終わる