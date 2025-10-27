【プレミアリーグ第9節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 1-0(前半1-0)マンチェスター・C<得点者>[ア]マティ・キャッシュ(19分)<警告>[ア]ブバカル・カマラ(81分)[マ]サビーニョ(40分)、ティジャーニ・ラインデルス(54分)、ニコ・ゴンザレス(64分)、フィル・フォーデン(80分)観衆:41,988人