【オランダ・エールディビジ第10節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 2-3(前半0-1)PSV<得点者>[フ]ルシアーノ・バレンテ(50分)、ウサマ・タルガリン(73分)[P]イスマエル・サイバリ3(30分、51分、60分)<警告>[P]セルジーニョ・デスト(62分)観衆:47,500人└上田綺世&渡辺剛フル出場のフェイエノールトは上位直接対決も…PSVとの打ち合いに屈して初黒星