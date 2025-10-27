[10.26 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè9Àá ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 2-3 PSV]¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ï26Æü¤ËÂè9Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏPSV¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-3¤ÇÇÔÀï¡£ÆüËÜ¿Í2Áª¼ê¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£8¾¡1Ê¬¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¡¢7¾¡1ÇÔ1Ê¬¤Ç2°Ì¤ÎPSV¤Ë¤è¤ë¾å°ÌÂÐ·è¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï½øÈ×¤«¤éÁ°Àþ¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¾åÅÄ¤¬Å¨¿ØÉÕ¶á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ì