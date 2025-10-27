◇オランダ1部NECナイメヘン2ー2ズウォレ（2025年10月25日）NECナイメヘンのFW小川は今季リーグ戦4点目を決めるも負傷交代となった。前半9分、右サイドの深い位置からのクロスを中央から右足ダイレクトでゴール右隅へ蹴り込み、先制点をもたらした。だが、相手との接触で右太腿の付け根付近を痛めると自ら交代を申し出た後に倒れ込み、同31分に交代。歩いてピッチの外に出たが、10月のパラグアイ戦に続く得点への期待が高