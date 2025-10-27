10月26日に開催されたラ・リーガの第10節で、首位のレアル・マドリーと２ポイント差で２位の宿敵バルセロナが前者のホームで激突した。マドリーは開始12分、エムバペが強烈なシュートを叩き込むも、VARチェックでオフサイドとなる。それでも22分、ベリンガムの見事なスルーパスに反応したエムバペが抜け出し、鋭いシュートで先制点を奪う。さらに34分にもヴィニシウスが好機を迎えたが、GKシュチェスニーにセーブされた。