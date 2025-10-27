「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースがブルージェイズに５−１で勝ち、１勝１敗とした。先発した山本由伸投手（２７）が４安打１失点で日本選手ではワールドシリーズ初となる完投勝利。メジャーでは２４年ぶりとなるポストシーズン２試合連続完投勝利もマークした。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打。２８日（日本時間２９日）の第４