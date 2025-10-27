「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手（２７）が敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦に先発し、９回を１０５球、４安打８奪三振１失点の好投でチームを勝利に導いた。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に続く、ポストシーズン（ＰＳ）史上２４年ぶりの２試合連続完投勝利の偉業を成し遂げた。ＰＳ通算５勝目