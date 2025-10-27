女優の北川景子（39歳）が10月26日、スターダストプロモーションが主催する「スター☆オーディション」の最終選考会に登壇。グランプリに輝いた男女2人に「才能あふれる2人と一緒に仕事ができることをとても楽しみにしています」とエールを贈った。「スター☆オーディション」は、スターダストプロモーションが創立40周年を迎えた2019年に、“新たなスターの原石が本気でエンターテインメントの世界を目指す時、初めてチャレンジす