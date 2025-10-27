プレミアリーグ第9節が26日に行われ、アストン・ヴィラとマンチェスター・シティが対戦した。覇権奪還を目指すマンチェスター・シティは第2節から連敗を喫するなどいきなり躓いたが、その後は立て直して現在公式戦9試合無敗を維持。プレミアリーグでは3連勝中で、首位アーセナルと「3」ポイント差の次ぐ2位につけている。対するアストン・ヴィラも序盤の不振を乗り越え、こちらも3連勝中、公式戦では5連勝中と勢いが止まらない