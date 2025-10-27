ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２６日、準優勝戦が行われた。武井莉里佳（２５＝兵庫）は準優１０Ｒ、２コースの宇野弥生にまくられ、４着に敗れた。レース後は「止め過ぎた。そのあたりを調整します」とガックリ。今節は予選で４勝をマークして２位通過。昨年１１月の平和島ヴィーナスシリーズ以来１１か月ぶり、通算４回目となる優出のチャンスだったが、生かすことがで