ヘルシーであっさりしたイメージがある蒸し料理。でも、しっかりめの味つけでご飯がもりもりすすんじゃう、ボリューム満点のレシピもあるんです。ご紹介するのは、フライパンひとつで簡単に作れる『豚バラ肉のキムチ蒸し』。豚バラのコクとキムチのうまみが野菜にじゅわ〜っとしみ込んで、おかわり必至のおいしさ！材料をフライパンに入れたらあとは蒸し上がるのを待つだけ……という手軽さも魅力です。『豚バラ肉のキムチ蒸し』