[10.26 プレミアリーグ第9節](Hill Dickinson Stadium)※25:30開始<出場メンバー>[エバートン]先発GK 1 ジョーダン・ピックフォードDF 5 マイケル・キーンDF 6 ジェームズ・ターコウスキーDF 15 ジェイク・オブライエンDF 16 ビタリー・ミコレンコMF 10 イリマン・エンディアイェMF 18 ジャック・グリーリッシュMF 22 キアナン・デューズバリー・ホールMF 27 イドリッサ・ゲイェMF 37 ジェームズ・ガーナーFW 9 ベト控えGK 1