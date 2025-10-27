大リーグのロブ・マンフレッド・コミッショナーが、WS第2戦前にロジャーズ・センターで対応し28年ロサンゼルス五輪への大リーガー派遣について言及。運営上の課題は残っているとしつつ「前向きに考えている。オーナーたちも可能であれば実現したいという点で一致していると思う」と話した。球宴前後のシーズン中断期間を拡大することを検討中で、選手会と協議を続けている。一方、32年のブリスベン大会（オーストラリア）