◇ワールドシリーズ第2戦ドジャース5―1ブルージェイズ （2025年10月25日トロント）【森繁和視点】もしこのままドジャースがワールドシリーズを連覇したら、「世界を制したカーブ」と称されるかもしれない。縦にどろんと大きく割れる山本のカーブは、昔でいうところのドロップ。ド軍のカーショーらスピードの速いパワーカーブを投げる投手は大リーグにもいるが、山本のそれは未知の球種だろう。最も威力を発揮したのは