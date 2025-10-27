◇ワールドシリーズ第2戦ブルージェイズ 1―5ドジャース（2025年10月25日トロント）ブルージェイズは、ドジャース・山本の前に打線が沈黙し、1勝1敗のタイとされた。ジョン・シュナイダー監督は「彼（山本）がそれだけ良かったということ。ポストシーズン2試合連続完投は凄い」と素直に脱帽した。初回無死一、三塁で空振り三振だった主砲ゲレロも「（山本は）全てが良かった。いい投球だった」と絶賛。6回まで2安打1