◇ワールドシリーズ第2戦ドジャース5―1ブルージェイズ （2025年10月25日トロント）【WS舞台裏】ブルージェイズのワールドシリーズ進出は92、93年に連覇を飾って以来、32年ぶりだ。前回も取材したボブ・エリオット記者（76）は「こんな舞台は随分と久々。興奮度合いは前回より大きい」とうれしそうに語る。地元紙トロント・サンでブ軍の番記者を務め、その後もフリーランスの記者としてブ軍を追いかけている。今季はメジ