◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1―10ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）阪神・森下は初回に先制点を呼び込む一打で存在感を示した。1死一塁。カウント1―2から上沢のフォークを引っ張り込んだ打球は、遊撃・川瀬のグラブをはじく二塁打となり二、三塁に好機を拡大させた。以降の3打席はHランプをともすことはできなかったが、「（問題は）自分の打ち損じ。修正をしっかりやっていきたい」と足元を見つめた